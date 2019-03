Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Gefahrenstellen auf der A65

Edenkoben (ots)

Wegen vier Gefahrenstellen wurde gestern die Polizei Edenkoben auf den Plan gerufen. Bereits um 07.20 Uhr wurde ein verlorenes Fahrzeugteil eines LKW bei der AS Deidesheim gemeldet und von der Fahrbahn beseitigt. Kurz nach 14 Uhr musste bei Landau eine Abdeckplane von der Fahrbahn geräumt werden, die ein LKW verloren hatte. Um 15 Uhr wurde ein verlorenes Kennzeichen kurz vor der AS Rohrbach mitgeteilt. Um 17 Uhr musste die Streife bei der AS NW-Süd ein Verkehrszeichen vom Fahrbahnrand wegräumen, welches durch den Sturm über die Fahrbahn zu fliegen drohte. Zu konkreten Gefährdungen kam es nicht. Wer auf der Autobahn etwas verliert oder einen Gegenstand auf der Fahrbahn entdeckt, sollte keinesfalls versuchen, das Teil selbst zu entfernen. "Informieren Sie immer die Polizei, damit diese die Gefahrenstelle entsprechend absichert bzw. beseitigt".

