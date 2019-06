Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, Mühlenstraße 29 Mittwoch, 26.06.2019, 11:00 - 13:50 Uhr NORTHEIM -(dm)- Am Mittwoch zwischen 11:00 und 13:50 Uhr wurde ein schwarzer VW-Bus (T5) im Bereich der Mühlenstraße 29 in Northeim durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der VW-Bus des 61-jährigen Höckelheimers war in der Zeit ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine Eindellung und weißen Farbabrieb im Bereich der linken Schiebetür fest. Der Schaden wird auf 200,-EUR geschätzt. Wer Hinweise zu dem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Northeim unter der Telefonnummer 05551/7005-0 in Verbindung zu setzen.

