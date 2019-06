Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisierter Fahrzeugführer leistet Widerstand

Northeim (ots)

Northeim, Friedrichstraße Mittwoch, 26.06.2019, 05:45 Uhr NORTHEIM -(dm)- Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Northeim, Friedrichsstraße, wurde am Mittwochmorgen gegen 05.45 Uhr bei einem 39-jährigen aus Elvershausen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Im Rahmen der Kontrolle war der Fahrzeugführer nicht bereit einen Atemalkoholtest vor Ort durchzuführen. Er wurde der Dienstelle der Polizei Northeim zugeführt. Aufgrund der Verdachtsmomente wurde eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Hier sperrte sich der Beschuldigte aktiv, so dass die Maßnahme unter Zwang durchgeführt werden musste. Der Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Da die Person weder örtlich noch zeitlich orientiert war, wurde sie zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Gegen den 39-jährigen wurden Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

