Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruch in Restaurant++

Oldenburg (ots)

++Einbruch in Restaurant++ In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangte ein unbekannter Täter in ein Restaurant in der Donnerschweer Straße und entwendete dort Bargeld sowie einen Fahrzeugschlüssel. Anschließend fuhr der unbekannte Täter mit dem passenden Auto, welches vor dem Restaurant parkte, davon. Das Fahrzeug wurde am Sonntagmorgen in Oldenburg aufgefunden und nun auf Spuren, die zum Täter führen könnten, untersucht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell