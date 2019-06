POL-OL: Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Schwerer Raub Am Freitag, dem 14.06.19, gegen 23:55 Uhr, kam es in Edewecht zu einem schweren Raub auf eine 19 jährige Person (m). Nach dem Verlassen einer Spielothek wurde das Opfer im Beisein von drei weiteren Personen von dem Beschuldigten niedergeschlagen und die dabei aus ihrer Hose herausfallende Geldbörse entwendet. Bei der Tat soll der Beschuldigte angeblich ein Messer mitgeführt haben. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt. Durch anschließende Ermittlungen konnten die 4 Täter (w: 18 J, m: 18, 19, 20 J) später gestellt werden. Gegen alle 4 Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am Samstag, dem 15.06.19, gegen 18:50 Uhr, kam es in Edewecht, OT Jeddeloh II, zu einem Verkehrsunfall mit Trunkenheit. Ein aus Richtung Langendamm kommender 35-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw in Richtung B 401 und knallte ausgangs einer Linkskurve gegen ein Brückengeländer, welches über den Küstenkanal führt. Bei dem Unfall blieb der Verursacher unverletzt. Am Brückengeländer und am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Verursachers fest (AAK: 2,66 Promille). Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten. Des Weiteren war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen die Fahrzeughalterin wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet, da sie die Trunkenheitsfahrt gestattet hatte.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am Sonntag, dem 16.09.19, gegen 01:30 Uhr, kam es in Edewecht, OT Friedrichsfehn, Friedrichsfehner Straße, dortigen Radweg, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern im Begegnungsverkehr. Bei dem Unfall wurden beide Beteiligte leicht verletzt und ärztlich versorgt. Der Unfallverursacher (33 J, m), der mit einem Pedelec gefahren war, stand dabei unter Alkoholeinfluß (AAK: 1,42 Promille). Er wurde zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle verbracht.

