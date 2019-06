Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Vollbrand eines Pkw auf A 29 bei Zetel++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 15.06.2019, kam es gegen 12:15 Uhr auf der A 29 Richtung Osnabrück kurz hinter der Anschlussstelle Zetel zu einem Vollbrand eines Pkw. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Großefehn war mit seinem voll besetzten VW Caddy auf dem Weg nach Oldenburg zur Demonstration "Christopher-Street-Day", als er plötzlich bei Aufheulen des Motors einen gleichzeitigen Leistungsverlust seines Fahrzeuges bemerkte. Rasch stoppte er auf dem Standstreifen. Zunächst kam Qualm aus dem Motorraum hervor, dann schlugen Flammen empor, die den Pkw schnell in einen Vollbrand versetzten. Trotz des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Zetel mit drei Fahrzeugen und 18 Mann konnte das vollständige Ausbrennen des Fahrzeuges nicht mehr verhindert werden. Die Fahrzeuginsassen kamen mit einem Schrecken davon. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung platzte die Fahrbahndecke auf, was von vor Ort befindlichen Personen als "umherfliegende Teile" wahrgenommen wurde. Die Richtungsfahrbahn Osnabrück wurde während des Brandes und der Löscharbeiten für ca. 45 Minuten vollgesperrt. Es bildete sich ein Stau von etlichen Kilometern, der u.a. auch den Schienenersatzverkehr betraf. Im Stau selbst kam ein Stauberater der Malteser Wilhelmshaven zum Einsatz, der mit seinem Krad beratend und lotsend tätig werden konnte. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Hierfür wurde sie noch weitere drei Stunden durch die Autobahnmeisterei Varel halbseitig gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 EUR geschätzt.

Im Zusammenhang mit Pkw-Bränden weist die Polizei darauf hin, dass es zu lauten Knallgeräuschen, Aufplatzungen der Fahrbahndecke und Explosionen von Fahrzeugteilen wie z.B. der Reifen mit umherfliegenden Teilen kommen kann. Halten Sie großen Abstand zu den brennenden Objekten und fahren oder gehen Sie nicht an diesen vorbei!

