Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - zwei Motorradfahrer verletzt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße - Dienstag, 04.06.2019, 19.33 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Am Dienstag gegen 19.33 Uhr kam es auf der B 446 in Höhe der B 3 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Motorradfahrer verletzt wurden. Insgesamt entstand an den beiden verunfallten Motorrädern ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro.

Eine 17-Jährige war mit ihrem Leichtkraftrad auf der B 446 von Lütgenrode in Richtung Nörten-Hardenberg unterwegs. Sie befuhr die längere Linksabbiegerspur, die auf die B 3 in Richtung Northeim führt. Noch vor der Unterführung wollte sie aus bislang ungeklärten Gründen vermutlich nach links auf die Ausfahrt der B 3 abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 27 Jahre alten Hardegsers, der auf der B 446 in Richtung Westen unterwegs war.

Die 17-Jährige wurde mit einem RTW zur weiteren Behandlung in das Weender Krankenhaus gefahren, der Hardegser in die Universitätsmedizin Göttingen. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Bundesstraße bis gegen 22.00 Uhr gesperrt.

