Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zu weit links gefahren und mit Entgegekommenden kollidiert

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Ein 27 Jahre alter Pkw Fahrer aus einem Einbecker Ortsteil befuhr am Dienstag, 04.06.2019, gegen 19.45 Uhr mit seinem Pkw VW Caddy die Kreisstraße 526 aus Erichsburg kommend in Richtung Lüthorst. Den Fahrspuren nach kam er offensichtlich in einer Linkskurve zu weit nach links und traf mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw, der von einem 46-jährigen aus einer Dasseler Ortschaft gefahren wurde. Der Spiegel des Caddy wurde durch den Zusammenprall in die Seitenscheibe gedrückt, so dass diese zersplitterte. Der 27-jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 1500,- Euro.

