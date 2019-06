Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Handtasche im Stadtgebiet von Westerstede entwendet++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, 13.06.2019, gg. 14.45 Uhr wurde einer 49-jährigen Frau im Sanderspad im Innenstadtbereich von Westerstede ihre Handtasche von einem Fahrradfahrer, der sich von hinten der Dame näherte, aus der Hand gerissen. Die Dame war so erschrocken, dass sie keinerlei Gegenwehr leistete. Die recht kleine schwarze Handtasche beinhaltete eine schwarze Geldtasche und ein braues Portemonee mit einem vierstelligen Geldbetrag. Der dunkelhaarige Täter trug eine dunkle Cappy, dunkle Jeans, ein helles T-Shirt und war mit einem dunklen Damenfahrrad unterwegs. Wem ist in der Tatzeit eine Person im Stadtgebiet aufgefallen, auf den die Beschreibung passen könnte. Hinweise bitte an die Polizei Westerstede unter der Rufnummer 04488-833-0.

