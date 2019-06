Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugin meldet Fahrt unter Alkoholeinfluss +++

Oldenburg (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass in der vergangenen Nacht die Fahrt eines 27-Jährigen Autofahrers durch die Polizei gestoppt werden konnte.

In den frühen Morgenstunden des 14.06.2019, gegen 04:35 Uhr, befuhr der aus dem Landkreis Cloppenburg stammende Fahrer das Gelände einer Tankstelle an der Cloppenburger Straße. Bereits beim Verlassen seines Mercedes fiel der 27-Jährige auf, da er eine Bierdose in der Hand hielt. Als er nach dem Tanken weitere Dosen Bier kaufte rief die aufmerksame Zeugin die Polizei. Diese konnte das Fahrzeug in der Nähe mit insgesamt vier Insassen feststellen und den Fahrer kontrollieren. Ein noch vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb dem Fahrer des Mercedes auf der Wache eine Blutprobe entnommen wurde. Weiter leiteten die Kollegen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ein und beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers. Lobend ist nochmals die Zeugin zu erwähnen, die ihre Beobachtungen umgehend meldete und so die weitere Fahrt verhindern konnte. (694033)

