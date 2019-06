Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pkw verliert Vorderrad im einspurigen Baustellenbereich - Vollsperrung der BAB 28++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, dem 12.06.19, kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Unfall der ungewöhnlicheren Art. Ein 41jähriger Fahrzeugführer aus Uplengen befuhr mit seinem VW-Bus die A 28 in Richtung Bremen. Im einspurigen Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Neuenkruge und Oldenburg-Wechloy, ca. 500 Meter vor dem Baustellenende, löste sich plötzlich das vordere linke Rad. Durch kräftiges Gegenlenken konnte der Uplengener eine Kollision mit der Mittelschutzplanke gerade noch verhindern und seinen nun nur noch dreirädrigen Pkw zum Stehen bringen. Es entstand glücklicherweise lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Der nachfolgende Verkehr kam sofort zum Erliegen. Die Verkehrsbehinderungen zogen sich über etliche Kilometer. Verkehrsteilnehmer mussten bereits ab der Anschlussstelle Zwischenahner Meer ausweichen. Nach der Bergung des Pkw durch ein Abschleppunternehmen konnten lediglich eine handvoll Fahrzeugführer ihre Fahrt fortsetzen, da ein im Stau stehender Pkw-Fahrer zwischenzeitlich den Motor des Fahrzeuges abgestellt und aus Neugier nach vorne zur Unfallstelle gegangen war. Nach der Rückkehr sprang sein Wagen nicht mehr an. Dieser wurde kurzerhand durch die Polizei aus dem Baustellenbereich herausgeschoben, so dass der Verkehr schlussendlich nach ca. einer Stunde wieder fließen konnte.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK BAB Oldenburg

Telefon: +49(0)4402-933 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell