POL-D: Stadtmitte - "AG Tuning" im Einsatz - 13 Fahrzeuge vorläufig sichergestellt - 6 Straf- und 23 Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Düsseldorf (ots)

Stadtmitte - "AG Tuning" im Einsatz - 13 Fahrzeuge vorläufig sichergestellt - 6 Straf- und 23 Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Bei einem erneuten Einsatz der "AG Tuning" am Sonntagnachmittag überprüften und untersuchten die Beamten der Düsseldorfer Polizei mit Schwerpunkt in der Innenstadt auffällige Fahrzeuge. An dem Einsatz waren auch das Hauptzollamt und Mitarbeiter der Stadt Düsseldorf beteiligt.

Hier die Bilanz:

Insgesamt wurden 46 verdächtige Fahrzeuge rund um die Kö und den Martin-Luther-Platz kontrolliert.

13 Fahrzeuge, darunter 4 Motorräder, wurden wegen des Verdachts auf Verkehrsunsicherheit sichergestellt. Weiterhin gab es 6 Strafanzeigen (u.a. wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis), 23 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 16 Verwarngelder wegen erloschener Betriebserlaubnis sowie 3 Anzeigen wegen des Verdachts auf Drogeneinfluss mit entsprechenden Blutproben.

Die Spezialisten der "AG Tuning" kündigen jetzt schon weitere Kontrollen sowohl in Düsseldorf als auch auf den Autobahnen in ihrem Zuständigkeitsbereich an.

