POL-D: Flingern - Vorsicht bei Kleinanzeigen - Vorgetäuschtes Kaufinteresse - Dreiste Diebe rauben Handy

Düsseldorf (ots)

Samstag, 24. August 2019, 16.05 Uhr

Ein 34-Jähriger wurde am Samstagnachmittag auf der Krahestraße in Flingern seines originalverpackten iPhone XS beraubt. Das Telefon wurde ihm während eines Verkaufsgesprächs entwendet. Die beiden unbekannten Tatverdächtigen flüchteten in einem Pkw. Dabei wurde der Mann leicht verletzt.

Über ein Inserat in den Kleinanzeigen hatte sich die Kaufinteressentin gemeldet. Offensichtlich hatte sie jedoch nicht vor, das Telefon zu bezahlen. Dies ahnte ein 34-jähriger Mann nicht und verabredete sich via Messenger mit der vermeintlichen Käuferin. Treffpunkt war das Fahrzeug der Frau, welches auf der Krahestraße auf der Sperrfläche der Ein- und Ausfahrt eines Supermarkts parkte. Grund hierfür war nach Angaben der Frau ihr verletztes Bein, mit welchem sie nicht aussteigen könne. Als der Verkäufer sich dem hellen Kleinwagen näherte, stand ein Mann an der geöffneten Motorhaube des Fahrzeugs und gab vor, nach dem überhitzten Motor zu schauen. Der Mobilfunkbesitzer unterhielt sich mit der Frau, die auf dem Beifahrersitz saß. Er überreichte ihr zur Prüfung das originalverpackte iPhone XS samt Rechnung. Der Fahrer stieg im Verlauf wieder in das Auto, startete plötzlich den Motor und fuhr los in Richtung Mettmanner Straße. Instinktiv hielt sich der 34-Jährige am Fahrzeug fest und wurde etwa 10 Meter mitgeschleift. Hierbei verletzte er sich leicht. Der Pkw mit den beiden Tätern flüchtete anschließend auf der Gerresheimer Straße in unbekannte Richtung.

Die zwischen 30 und 35 Jahre alte Täterin ist von normaler Statur, etwa 1,70 Meter groß, trägt lange schwarze Haare, die zur Tatzeit hochgesteckt waren, und war mit einer Jeanshose und einem hellen Oberteil bekleidet. Sie wird als Südeuropäerin beschrieben. Zusätzlich trug sie einen Verband am rechten Bein. Der 35 bis 45-jährige Fahrer des Kleinwagens ist ca. 1,80 Meter groß und sehr schlank. Er trug einen 5 bis 10 cm langen schwarzen Kinnbart mit generell leichtem Bartwuchs und hatte eine ausgewaschene blaue Jeans sowie einem kurzärmeliges helles Hemd an. Sein generelles Erscheinungsbild wird laut Zeugen als Arabisch bezeichnet. Beide Täter sprachen akzentfreies Deutsch.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0211-8700.

