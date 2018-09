POL-HM: Einbruch in Vereinsheim

Bad Pyrmont (ots) - In der Nacht zu Dienstag, 11.09.2018, drückten unbekannte Täter mit Gewalt ein Fenster zum Kiosk eines Vereinsheimes an der Bahnhofstraße auf und stiegen in das Gebäude ein. Im Kiosk wurden eine knapp dreistellige Summe an Wechselgeld und diverse Schnapsflaschen entwendet. Weiterhin bedienten sich der oder die Täter an vorgefundenen Getränken und Süßigkeiten. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Eine intensive Spurensuche hat stattgefunden, ein Ergebnis steht noch aus.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeikommissariat Bad Pyrmont / PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell