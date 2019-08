Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Junge Frau von Fremdem attackiert - Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung - Geschädigte leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Nach dem Angriff auf eine junge Frau in einem Wohngebiet in Wersten sucht die Polizei einen circa 30 Jahre alten Mann mit dunkelblonden Haaren. Der bislang Unbekannte hatte die Geschädigte in einem Grünstreifen zu Boden gedrückt und versucht sie zu vergewaltigen.

Gegen 22 Uhr war die Frau auf einem Fußweg, welcher nahezu parallel zur Ausfahrt der Autobahn A 46 verläuft, unterwegs. Etwa in Höhe der Straße Am Gansbruch wurde sie plötzlich von einem Unbekannten attackiert und zu Boden gedrückt. Aufgrund der lauten Schreie seines Opfers ergriff der Täter die Flucht. Die leicht verletzte Geschädigte verständigte die Polizei, die sofort eine Fahndung auslöste. Gesucht wird ein circa 30-jähriger Mann, der etwa 1,80 Meter groß und muskulös ist. Er hat dunkelblondes Haar mit beidseitigem "Sidecut". Zur Tatzeit trug er ein gelbes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose. Das Opfer beschreibt ihn als mitteleuropäischen Typus.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0211-8700.

