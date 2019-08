Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath - Auf dem Parkplatz übersehen: 72-Jährige von Pkw erfasst - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 28. August 2019, 11 Uhr

Nachdem eine 30-Jährige gestern Nachmittag auf der Suche nach einem Parkplatz vor einem Geschäft nicht fündig geworden war, fuhr sie aus der Parkplatzgasse rückwärts wieder in Richtung Ausfahrt hinaus. Von dort aus wollte die Frau mit ihrem Daimler vorwärts den Parkplatz an der Westfalenstraße wieder verlassen. Beim Anfahren übersah sie jedoch eine 72-Jährige, die ihr laut Zeugenaussage unaufmerksam geradewegs vor das Auto gelaufen war. Die Seniorin wurde von dem Auto gestreift und stürzte schwer. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

