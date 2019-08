Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath - Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 29. August 2019, 12.34 Uhr

Bei einem Alleinunfall gestern Mittag in Unterrath wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Der 60-Jährige war gegen 12.30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf dem linken Fahrstreifen der Unterrather Straße in Richtung Hamborner Straße unterwegs. An einem in die Straße eingelassenen Gleisbereich geriet er mit seinem Fahrzeug ins Rutschen, verlor die Kontrolle über das Krad und stürzte zu Boden. Er wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

