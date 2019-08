Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer missachtet rote Ampel und prallt mit Fußgängerin zusammen

Heidelberg (ots)

Leicht verletzt wurde eine aus Lobbach stammende Fußgängerin bei einem Unfall am Montagmorgen in der Sofienstraße. Ein 30-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg in Richtung Theodor-Heuss-Brücke, missachtete auf Höhe der Plöck die für ihn Rotlicht zeigende Ampel und krachte mit der ordnungsgemäß die Fahrbahn überquerenden 20-Jährigen zusammen. Die junge Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde an der Unfallstelle erstversorgt. Ggf. wollte sie sich selbstständig in ärztliche Weiterbehandlung begeben.

