Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in einen Kiosk im Harbigweg. Der oder die Einbrecher hebelten im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmittag die hölzerne Fensterabdeckung auf und gelangten so in Innenraum. Neben mehreren Getränkeflaschen wurde auch Eis entwendet.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 06221 34180 an die Ermittler zu wenden.

Der Kiosk an der Bewegungs- und Begegnunsstätte "alla hopp" wurde in diesem Jahr bereits mehrfach aufgebrochen und hieraus Lebensmittel entwendet. Hierzu:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4337288

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4323652

