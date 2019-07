Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kioskeinbruch auf der Alla-Hopp-Anlage in Kirchheim Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Samstag, 15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in das Kiosk auf der Alla-Hopp-Anlage im Harbigweg ein. Über ein Fenster stiegen die Unbekannten ein und entwendeten diverse Süßigkeiten sowie Getränke. Ob weitere Utensilien aus dem Kiosk gestohlen wurden, ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd verzeichneten erst kürzlich einen Einbruch in diesen Kiosk. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/3418-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell