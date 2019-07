Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Unfall in der Neulandstraße - Verursacher unter Drogeneinwirkung

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Neulandstraße kam es am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, der Sachschaden von 7.000 Euro forderte. Verursacht hatte den Crash ein 26-jähriger Jaguar-Fahrer, der in einen Parkplatz einfahren wollte, kurz zuvor aber aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Linksabbiegerspur wechselte und mit dem Skoda einer 39-Jährigen kollidierte.

Bei der Unfallaufnahme hatten die Beamten den Verdacht der Drogenbeeinflussung und führten eine Überprüfung - schließlich mit positivem Ergebnis - durch. Auf der Dienststelle des Polizeireviers Sinsheim waren eine Blutentnahme sowie eine Anzeige fällig. Den nicht mehr fahrbereiten Jaguar transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab.

