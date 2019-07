Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Mannheim-Käfertal (ots)

Ein verletzter Motorradfahrer und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfall am Montagmorgen im Stadtteil Käfertal. Ein 66-jähriger Mann war kurz vor 6 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Mannheimer Straße in Richtung Boveriestraße unterwegs. An der Einmündung zu Neustadter Straße/Boveriestraße missachtete der die Vorfahrt eins 50-jährigen Motorradfahrers, der auf der Neustadter Straße in Richtung Oskar-von-Miller-Straße unterwegs war, und stieß mit ihm zusammen. Der 50-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei Verletzungen zu. Mit Verdacht auf Knochenbrüche wurde er nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Unfallzeit war die dortige Ampel noch nicht in Betrieb.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Im Anschluss an die Unfallaufnahmen musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt werden. Die Fahrbahn wurde gegen 7.50 Uhr wieder freigegeben. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

