POL-PPMZ: Betrug durch sogenanntes CEO-Fraud

Mainz-Hechtsheim (ots) - Montag, 29.10.2018, 00:00 Uhr bis 12.11.2018, 00:00 Uhr

Eine Spedition im Gewerbegebiet Mainz-Hechtsheim unterhält Geschäftsbeziehungen zu einem chinesischen Speditions-Unternehmen, welches für sie die Zollabwicklungen und die damit verbundenen Sicherheitsleistungen in China übernimmt. Unbekannte nutzen dies, unter Verwendung der Firmendaten des chinesischen Unternehmens, für ihre betrügerischen Absichten aus. Sie täuschen der Spedition in Hechtsheim gegenüber vor, dass drei Rechnungen für Sicherheitsleistungen beim Zoll in Peking (China) zu begleichen sind. Die Firma schöpft zunächst keinen Verdacht und überweist einen niedrigen sechsstelligen Betrag in Dollar an die in den Rechnungen angegebene angebliche Kontoverbindung des Geschäftspartners. Nach dem der Betrug auffällt, wird Anzeige erstattet. Die Ermittlungen dauern an.

Sicherheitshinweis: Informationen zum Schutz vor Betrügern mit dieser Methode erhalten Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/3638141

