POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Selzen (ots) - Am Mittwoch, den 21.11.2018 zwischen 09.00 Uhr und 20.20 Uhr wurde in der Sigebaldstraße in Selzen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter schoben hierfür eine Mülltonne vor ein Fenster, um dieses anschließend einzuschlagen. Durch das entstandene Loch wurde das Fenster geöffnet und die Täter gelangten so ins Hausinnere. Dort wurden mehrere Schränke durchsucht und das Anwesen über die Terrassentür verlassen. Über das Stehlgut ist derzeit noch nichts bekannt. Die Polizei Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zur Sache oder zu dem oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

