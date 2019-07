POL-MA: Heidelberg/Neuenheimer Feld: Mehrere Einbrüche in der Tiergartenstraße - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mannheim

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in zwei Gaststätten und das Tiergartenschwimmbad im Neuenheimer Feld ein. Die Einbrecher überwanden zunächst den Zaun des Schwimmbades und gelangten so auf das Freibadgelände. Anschließend begaben sich zum Restaurant am Eingang des Bades und schlugen eine Fensterscheibe ein, durch die sie schließlich in die Gasträume einstiegen. Im Inneren öffneten sie alle Schränke und Schubladen und durchwühlten sie. Hierbei fielen ihnen zwei Tablet-PCs in die Hände, die sie mitgehen ließen.

Im gleichen Zeitraum wurde auch in die Büroräume des Tiergartenschwimmbads eingebrochen. Auch hier schlugen die Einbrecher eine Scheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlten sie ebenfalls alle Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Außerdem wurde in eine weitere Gaststätte in der Tiergartenstraße eingebrochen. Hier verwendeten die Täter eine Rohzange zum Einschlagen einer Scheibe, um anschließend in den Schankraum einzusteigen. Hier entwendeten sich eine Wechselkasse mit einem noch unbekannten Bargeldbetrag.

Ob ein Zusammenhang zwischen den drei Einbrüchen besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

