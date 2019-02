Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Baustelleneinrichtung

Heimbach (Nahe) (ots)

Gleich zwei Mal kam es am 20. und 21.02.2019 nachmittags zum Diebstahl von mehreren Warnleuchten an einer Baustelleneinrichtung auf der K60 in Heimbach. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Baumholder unter 06783-9910.

