Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Altmetall

Konz (ots)

Bei der Polizeiwache Konz wurde nachträglich eine Anzeige wegen Altmetalldiebstahls erstattet. Laut dem Geschädigten habe er in Konz, Brunostraße 112 auf seinem dortigen Grundstück Eisenschrott zwischengelagert. Es wurden am Mittwoch, 20.02.2019, gg. 09.00 Uhr von zwei Männern mittleren Alters, ca. eine Tonne des Metalls, hier u.a. grüne Heizkörper widerrechtlich auf einen Mercedes-LKW aufgeladen und entwendet. Auf diesem braunen Fahrzeug konnten Zeugen die Aufschrift "Schrotthandel" feststellen. Zeugenhinweise zu dem oder den Tätern bitte an die Polizeiwache Konz unter 06501-9268-0.

Polizeiwache Konz Granastraße 116 54329 Konz pwkonz@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de

