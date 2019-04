Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verfolgungsfahrt durch Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Am 31.03.2018 gegen 17:31 Uhr kam es in Ludwigshafen zu einer Verfolgungsfahrt eines Rollerfahrers und seines 11-Jährigen Beifahrers. Ausgehend von der Herxheimer Straße wurde die Verfolgung durch das Stadtgebiet fortgesetzt. An der Kreuzung Maudacher Staße/Kärntner Straße missachtete der Rollerfahrer das Rotlicht und fuhr über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs in die Kärntnerstraße ein. Im Bereich des Ernst-Reuter-Park kam der Fahrer des Rollers schließlich vom befestigten Weg ab und streifte auf der daneben befindlichen Wiese einen 15-jährigen Fußgänger am rechten Bein. Hierdurch kam es zum Sturz.

Während der Fahrer seinen Roller unmittelbar wieder aufrichten und fliehen konnte, ließ er seinen Beifahrer vor Ort zurück. Letzterer hatte trotz des Sturzes keine Verletzungen. Der Fußgänger erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Durch Ermittlungen konnte ein 14-Jähriger als Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden.

