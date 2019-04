Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen von Unfallflucht gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwei Zeugen meldeten am 31.03.2019 gegen 15:45 Uhr, dass es in der Stifterstraße soeben zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen sei. Ein Smart-Fahrer mit Heidelberger Kennzeichen sei mit einem Hyundai kollidiert, der am Straßenrand geparkt war. Danach habe der Mann kurz angehalten, sich umgesehen und sei dann in Richtung Saarlandstraße geflohen. Vor Ort konnten Schäden in Höhe von etwa 1000 Euro am Hyundai festgestellt werden.

Der Smart-Fahrer konnte von den Zeugen als 20-25-Jähriger mit dunklem Bart beschrieben werden. Im Smart habe außerdem ein Beifahrer gesessen. Dieser konnte nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweiese, telefonisch unter 0621 / 963- 2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell