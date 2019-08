Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Aglasterhausen/Heidelberg: Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl gesucht

Aglasterhausen/Heidelberg (ots)

Bereits am Sonntag, 28.07.2019, wurde im Höhenweg in Aglasterhausen ein silberner Mazda entwendet.

Von Beamten der Heidelberger Polizei konnte der Wagen Ende der letzten Woche in der Gaisbergstraße in der Heidelberger Weststadt unfallbeschädigt aufgefunden und sichergestellt werden. Da es Hinweise gibt, dass der gestohlene Mazda am Mittwoch- oder Donnerstagvormittag von drei bislang unbekannten Personen, den beiden Insassen im Alter von 18 bis 20 Jahren, und einem weiteren Verkehrsteilnehmer in die Gaisbergstraße geschoben wurde, werden nun Zeugen gesucht, die den jungen Mann und die junge Frau sowie den Helfer beobachtet haben.

Hinweise gehen an den Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Carsten Diemer

Tel.: 07131 104 1011

E-Mail (dienstlich): heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell