POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer überholt auf Gehweg mehrere Autos und gefährdet Fußgänger - Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots)

Die Ermittler des Polizeireviers Schwetzingen suchen Zeugen eines Vorfalls, der sich am Sonntag, gegen 14:30 Uhr, in der Karlsruher Straße ereignet hat. Ein 65-jähriger Mann war in Begleitung einer 19- und eines 20-Jährigen zu Fuß in Richtung Schlossplatz unterwegs. Als sie in Höhe der Tiefgarage "Schlossgarage" die Straße überquerten, kam ihnen plötzlich auf dem Gehweg ein Auto mit konstantem Hupen und eingeschalteten Warnblinkern entgegen. Der unbekannte Fahrer des Wagens hatte laut Aussage der Geschädigten ein Handy am Ohr und überholte mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Autofahrer. Beinahe sei es auf dem Gehweg zur Kollision mit den drei Geschädigten gekommen, die sich nur durch ihr schnelles Reagieren in die Tiefgarageneinfahrt retten konnten. Anschließend war der Autofahrer ohne anzuhalten einfach weitergefahren. Zu dem Flüchtigen ist lediglich bekannt, dass er wenige Haare auf dem Kopf hatte und oberkörperfrei war. Die Geschädigten teilten der Polizei den Vorfall und das Kennzeichen des Fahrzeugs mit. Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer dauern an.

Die Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06202/288-0 zu melden.

