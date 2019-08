Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wirtschaftlicher Totalschaden nach Kollision an Kreuzung

Hockenheim (ots)

An der Kreuzung Talhausstraße/Gleisstraße kam es am Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit ca. 8.000 Euro Sachschaden. Ein 67-jähriger VW-Fahrer war in der Gleisstraße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Ludwigshafener Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigen Kia einer 48-Jährigen, welcher durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad gedreht wurde und auf einem Grünstreifen zum Stehen kam. Verletzungen zog sich glücklicherweise niemand zu, die beiden Fahrzeuge wurden allerdings beschädigt. Am Kia entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell