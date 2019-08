Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Leimen: Benzin-/Dieselspur erstreckt sich vom Parkplatz Königstuhl bis zur L 600 Wer kann Hinweise zum "Verursacher" geben ?

Heidelberg/Leimen (ots)

Eine Gruppe Motorradfahrer war am Sonntagabend im Bereich der L 600 in Fahrtrichtung Leimen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam einer der Motorradfahrer mit seiner Maschine aufgrund einer Benzin-/Dieselspur ins Rutschen und in den Gegenverkehr. Der 26-Jährige wich jedoch noch aus, touchierte aber die Leitplanke; zu einem Sturz kam es nicht.

Sein Bein wurde jedoch zwischen Leitplanke und Motorrad "eingeklemmt"; sein Motorrad wies ebenfalls Beschädigungen auf.

Die "Spur" wurde durch Beamte des Polizeireviers Wiesloch zurückverfolgt. Diese zog sich bis zum Parkplatz beim Königstuhl. Zeugen, die Hinweise auf den möglichen "Verursacher" dieser Spur geben können oder gar weitere Geschädigte, werden dringend gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu melden.

