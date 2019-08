Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer erfasst Radfahrer

Heidelberg (ots)

Beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz in der Tiergartenstraße übersah am Samstag kurz nach 18 Uhr ein VW-Fahrer einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Radfahrer und erfasste diesen. Der 29-Jährige schleuderte auf die Motorhaube und zog sich dabei Verletzungen zu, die in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt werden mussten. Der aus Mannheim stammende Autofahrer gab an, den Radfahrer nicht wahrgenommen zu haben. In welcher Höhe Schaden an den Fahrzeugen entstand, ist derzeit noch unklar.

