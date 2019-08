Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Wildunfall

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Sonntagabend kurz vor Mitternacht war eine VW Golf-Fahrerin auf der K 4182 von Ehrstädt in Richtung Sinsheim unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Die Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Tier. Den Schaden an ihrem Auto beziffert die Polizei auf ca. 3.000 Euro. Verletzt wurde die aus Eppingen stammende Frau zum Glück nicht. Der Jagdpächter wurde verständigt.

