Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Täter nach sexueller Nötigung gesucht

Haren (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein 15-jähriges Mädchen von einem ihr unbekannten jungen Mann bedrängt.

Das Mädchen war gegen 16:15 Uhr im Stadtteil Emmeln mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie in der Kolpingstraße in Höhe der dortigen Kirche von einem ca. 17-20 Jahre alten Mann angesprochen wurde. Der Mann bat sie zu ihm zu kommen. Als sie dies verneinte, trat er auf sie zu, umarmte sie und fasste sie an Brust und Gesäß. Anschließend hielt er sie an den Schultern fest, schubste sie gegen eine Gebäudewand und griff ihr in den Genitalbereich. Währenddessen rief das Mädchen um Hilfe. Als eine Frau die Kirche verließ entfernte sich der Täter mit seinem silbernen Fahrrad in Richtung B408.

Der Täter hatte krauses bzw. gelocktes dunkles Haar mit einem Seitenscheitel und trug zudem einen Kinnbart. Er war von schlanker Statur und mit einer kurzen dunklen Hose, möglicherweise einer Jeanshose, bekleidet. Weiterhin trug er ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift unterhalb der Brust. Der Mann sprach deutsch mit ausländischem Akzent.

Die Polizei in Meppen sucht nun nach Zeugen und bittet darum sich unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell