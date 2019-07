Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Unfallzeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am Montag ist es gegen 12:30 Uhr auf der B402 in der sogenannten "Schleper-Kurve" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer eines schwarzen Skoda Oktavia Kombi kollidierte mit dem Heck eines vorausfahrenden 3er BMW. Dieser schleuderte daraufhin gegen ein Verkehrsschild. Die Polizei in Haselünne sucht nun nach Zeugen dieses Unfalles und bittet darum, sich unter der Rufnummer (058961)955820 zu melden.

