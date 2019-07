Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Haselünne (ots)

Gestern Mittag ist es gegen 12:00 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Meppen und Haselünne zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Der Fahrer eines Dodge und war in Richtung Haselünne unterwegs, als er in Höhe der Ortschaft Klein Dörgen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von einem LKW überholt wurde. Dabei wurde die Gefährdung des Gegenverkehrs in Kauf genommen.

Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell