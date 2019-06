POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht schnell geklärt - Von der Sonne geblendet - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Sattelzug erfasst Reh

Der Zusammenstoß mit einem Sattelzug auf der L1066 zwischen Gründelhardt und Onolzheim endete für ein Reh am Mittwoch um 04:10 Uhr tödlich. Am Sattelzug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Satteldorf: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag gegen 23:45 Uhr wollte eine 21-jährige VW-Fahrerin von der Barenhalder Straße nach links in die Satteldorfer Hauptstraße einfahren. Hierbei missachtete sie einen VW Polo einer 30-Jährigen, die ihrerseits auf der Satteldorfer Hauptstraße in Richtung Crailsheim fuhr. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Von der Sonne geblendet

Von der Abendsonne wurde eine 19-jährige Fiat-Fahrerin am Montag um 19:30 Uhr geblendet, als sie von einem Tankstellengelände auf die Haller Straße einfahren wollte. Dadurch übersah sie einen PKW BMW einer 57-Jährigen, die ihrerseits auf der Haller Straße fuhr. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Radfahrer fährt auf PKW auf

Am Dienstag um 18:55 Uhr befuhr ein 40-jähriger Radfahrer die Blaufelder Straße in Richtung Innenstadt. Hierbei übersah der Fahrradfahrer, dass ein vorausfahrender PKW Mercedes-Benz vor einem Gebäude anhielt, um jemand einsteigen zu lassen. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf das Auto auf und stürzte. Hierbei verletzte sich der 40-Jährige leicht. Am Mercedes des 35-jährigen Fahrers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht schnell geklärt

Eine Unfallflucht in der Grabenstraße konnte am Dienstagmorgen schnell geklärt werden. Eine 35-jährige Lenkerin eines PKW VW befuhr die Grabenstraße und streifte dabei eine geöffnete Ladeklappe eines LKW, dessen 60-jähriger Fahrer gerade Waren auslieferte. Nachdem sich die Tür des VW mit der Ladeklappe verkeilte, setzte die Fahrerin rückwärts, um sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen. Aufgrund Zeugenaussagen konnte die Unfallverursacherin schnell ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden. Am LKW entstand lediglich ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Der Schaden am VW beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Einfahren auf Straße

Vom Diak-Parkplatz wollte am Dienstag um kurz nach 07:15 Uhr eine 26-jährige VW-Fahrerin in der Auwiesenstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen in diesem Moment vorbeifahrenden Ford Mondeo einer 52-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

