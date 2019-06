Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gestohlene Zweiräder - Pkw-Reifen angezündet - Unfälle

Backnang: Autos besudelt

Im Lutherweg wurden am Dienstagnachmittag drei Autos festgestellt, die mit weiß-blauem Pulver und einer unbekannten Flüssigkeit besudelt wurden. Inwieweit sich der Lack an den Autos wieder aufbereiten lässt, ist noch nicht bekannt. Somit konnte auch der Schaden noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Fellbach: Motorroller entwendet

Unbekannte Diebe haben am Mittwoch gegen 1.45 Uhr in der Schubertstraße einen Motorroller der Marke Peugeot Kisbey entwendet. Der Diebstahl wurde noch in der Nacht vom Eigentümer bemerkt und polizeilich gemeldet. Wer nun Hinweise zur Tat und Verbleib des schwarzen Rollers machen kann, sollte sich bitte bei der Backnanger Polizei unter Tel. 07191/9090 melden.

Fellbach: Betrunkener Radfahrer fuhr über rote Ampel

Ein Taxifahrer bog am Dienstag gegen 22.15 Uhr bei Grün von der Bahnhofstraße nach links in die Eisenbahnstraße ein. Ein in Richtung Bahnhof fahrender Pedelec-Fahrer missachtete die rote Ampel und stieß mit dem Taxi zusammen. Beim Sturz wurde der 44-jährige Radfahrer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem alkoholisierten Radfahrer wurden eine Blutuntersuchung veranlasst. Am Taxi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Fellbach: Reifen gestohlen

Aus einer Gemeinschaftsgarage in der Lindberghstraße wurden zwischen Montag- und Dienstagabend vier original Audi Winterräder auf 17 Zoll-Alufelgen im Wert von ca. 600 Euro entwendet. Hinweise auf die Diebe können an die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 gerichtet werden.

Schorndorf: Fahrräder gestohlen

Am Fahrradabstellplatz beim Bahnhof in der Rosenstraße wurde am Dienstag zwischen 11 Uhr und 20 Uhr ein Fahrrad entwendet, das dort mit einem Spiralschloss angekettet war. Es handelte sich um ein weißes Hardtail Mountainbike im Wert von ca. 450 Euro. Ein weiteres Rad wurde in der Mittleren Uferstraße zwischen Montagabend und Dienstag 3 Uhr entwendet. Hier war das rot-orange Mountainbike der Marke Trek im Wert von 700 Euro an einem Treppengeländer angeschlossen. Sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen und Verbleib der Räder nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Blechschäden

Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr am Dienstag gegen 16.30 Uhr den Kreisverkehr Kahlaer Platz. Als ein vorausfahrender Autofahrer verkehrsbedingt abbremste erkannte der Biker die Gefahrensituation zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Es entstand dabei ungefähr ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Bei einem weiteren Unfall hatte ein Radfahrer Glück und blieb unverletzt. Der 55-jährige Biker fuhr in der Gmünder Straße stadteinwärts. Gleichzeitig fuhr von der Hegelstraße kommend ein Citroen-Fahrer auf die Gmünder Straße ein und übersah das Pedelec. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

Schorndorf: Moped gestohlen

Aus einer Tiefgarage in der Miedelsbacher Straße wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein Kleinkraftrad der Marke Zündapp M 50 gestohlen. Wie die Diebe in die verschlossene Garage gelangten, ist unklar. Wer hierzu Beobachtungen machte und sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, solle sich bitte mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Winnenden: Auto mutwillig beschädigt

Mit einem Bunsenbrenner beschädigte ein bisher Unbekannter den linken Vorderreifen eines geparkten Opel Corsa. Der Pkw war zwischen Sonntag, 13:30 Uhr und Dienstag, 11 Uhr im EG des Parkhauses am Bahnhof abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der Reifen mit einem Bunsenbrenner angeschmolzen und hierdurch beschädigt. Zeugenhinweise auf den bisher unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

