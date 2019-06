Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Nachtragsmeldung zu Vermisstenfahndung

Weinstadt (ots)

Die am Montagnachmittag ausgestrahlte Vermisstenfahndung nach Herrn K. hat sich zwischenzeitlich erledigt. Es wird gebeten, die personenbezogenen Daten in den Online-Medien zu löschen.

Anbei die Ursprungsmeldung:

Seit Montag, 10.06.2019 wird der 49 Jahre alte C. H. K. vermisst. Gegen 14:30 Uhr verließ er seine Wohnung in Weinstadt und wird seither vermisst. Herr K. ist vermutlich mit einem dunkelblauen T-Shirt mit dem Aufdruck "Adidas", einer dunkelblauen Jeanshose sowie schwarzen Sneakers, ebenfalls vom Hersteller Adidas, bekleidet. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass er mit einem grau-silbernen 3er BMW Kombi mit dem Kennzeichen WN-CS 8500 unterwegs ist. Da derzeit nicht auszuschließen ist, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Kriminalpolizei Waiblingen um Informationen zum Aufenthaltsort von Herrn K.. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen genommen. Personenbeschreibung: ca. 175 cm groß, kräftige Statur, dunkle kurze Haare, Oberlippenbart.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell