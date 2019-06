Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aggressiver Spielervater griff jungen Schiedsrichter an - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Burgstetten: Unfall beim Überholen

Ein 43-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 11 Uhr die K 1846 zwischen Nellmersbach und Burgstetten. Auf der schmalen Straße wollte er einen vorausfahrenden Lkw überholen. Hierbei geriet er zu weit nach rechts und verursachte 8000 Euro Sachschaden, als er den Lkw streifte.

Fellbach: 14-Jähriger Schiedsrichter von Spielervater angegriffen

Nachdem es bereits im Januar zu einem tätlichen Angriff auf einen 14 Jahre alten Fußballschiedsrichter kam, konnte nun ein 50 Jahre alter Tatverdächtiger aus Stuttgart ermittelt werden. Es handelt sich um einen Vater eines E-Jugendspielers, der mit einer Entscheidung des jugendlichen Schiedsrichters nicht einverstanden war.

Am 27.01.2019 fand in einer Sporthalle in Schmiden ein E-Jugendturnier statt. Im Spiel um Platz 3 hatte der jugendliche Schiedsrichter wenige Sekunden vor Spielende entschieden, dass sich der Ball im Toraus befindet und gepfiffen. Über diese Entscheidung waren die Zuschauer auswärtigen Mannschaft so unzufrieden, dass sie den Schiedsrichter in ausländischer Sprache beleidigten. Nach Turnierende packte der 50 Jahre alte Tatverdächtige den Schiedsrichter am Arm, beleidigte ihn erneut und fasste ihm ins Gesicht. Nachdem der 14-Jährige den Mann aufforderte, ihn nicht anzufassen, tätschelte der 50-Jährige dem Jungen ins Gesicht und drückte ihm die Wangen zusammen. Als sich nun der Schiedsrichter befreite, wollte der 50 Jährige zu einem Schlag ausholen, was durch einen Schiedsrichter-Betreuer verhindert werden konnte. Der 14-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt und litt in der Folgezeit unter Angstzuständen.

Nachdem der betreffende Verein die Kooperation zunächst verweigerte, konnte der Tatverdächtige nun in enger Zusammenarbeit mit dem Fußballverband ermittelt werden. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der junge Schiedsrichter hat sein Hobby nicht aufgegeben und möchte auch weiterhin zur Pfeife greifen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell