Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Mit 2,53 Promille Unfall verursacht

Geeste (ots)

Eine 58-jährige Frau hat am Dienstagabend auf der Osterbrocker Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei stand sie unter Alkoholeinfluss.

Die Frau war in Schlangenlinien in Richtung B70 unterwegs, wobei sie mehrfach gegen die Bordsteine zweier Verkehrsinseln fuhr. Sie kollidierte mit einer Schutzplanke und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die alkoholisierte Frau wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer gestoppt und an der Weiterfahrt gehindert. Die hinzugerufene Polizei führte einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,53 Promille. Im Krankenhaus wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Polizei leitete ein entsprechendes Verfahren ein.

