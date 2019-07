Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Frau mit Ei beworfen

Nordhorn (ots)

Am späten Montagabend haben zwei bislang unbekannter Täter die Hauswand eines Gebäudes an der Hannoverstraße mit Eiern beworfen. Als eine Anwohnerin aus dem Fenster schaute, wurde sie durch ein Ei an der Brust getroffen. Anschließend habe sie zwei Personen weglaufen sehen. Möglicherweise habe es sich um Jugendliche gehandelt. In der Vergangenheit ist das Haus bereits mehrfach mit Eiern beworfen worden.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell