Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Scheune

Nordhorn (ots)

In der Zeit vom 09.07.2019, 15:00 Uhr bis zum 30.07.2019, 19:45 Uhr, ist es zu einem Einbruch in eine Scheune bzw. Lagerhalle in der Petkuser Straße gekommen. Unbekannte Täter schlugen ein Fenster der Scheune ein und gelangten über dieses in die Räumlichkeiten. Im Anschluss entwendeten sie zumindest ein Mikrofon aus einem, als Bandprobenraum genutzten, Teil der Scheune.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

