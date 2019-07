Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Geschädigter einer Unfallflucht gesucht

Heede (ots)

Die Papenburger Polizei sucht nach dem Geschädigten einer Verkehrsunfallflucht. Diese ereignete sich am 17.Juli um 13:30 Uhr in der Straße Kleines Feld. Der Verursacher fuhr dabei rückwärts von einer Hofeinfahrt und stieß gegen einen bislang unbekannten PKW. Dieser wurde dabei an der Fahrerseite beschädigt. Es könnte sich um einen silbernen VW Polo gehandelt haben. Der Polizei liegen keine weiteren Informationen zu dem beschädigten Fahrzeug und dem Eigentümer vor. Der Eigentümer oder auch Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell