Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Mazda in Stirpe-Ölingen beschädigt

Bohmte (ots)

In der Bruchstraße stieß vermutlich der Fahrer einer landwirtschaftlichen Maschine gegen einen blauen Mazda, beschädigte das Auto und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Unfallflucht ereignete sich am Mittwochnachmittag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 17. Die Polizei in Bohmte bittet unter der Rufnummer 05471/9710 um Hinweise.

