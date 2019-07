Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Dreister Diebstahl in der Buchholtzstraße

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Bucholtzstraße zum dreisten Diebstahl eines Handy Samsung Galaxy S9. Zwei junge Männer waren dort gegen 20.05 Uhr zu Fuß in Richtung der Grundschule Eversburg unterwegs, als ihnen kurz vor der Bahnunterführung zwei Schwarzafrikaner entgegenkamen. Als man sich begegnete, wurde dem 21-jährigen Geschädigten plötzlich von einem der beiden Unbekannten das Handy aus der Hand gerissen. Zusammen mit seinem Begleiter lief der Dieb davon. Der Täter und sein Mitwisser waren circa 175cm bis 180cm groß, um die 25 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer hatte eine Glatze, der andere Mann eine auffällige Afro-Frisur mit mittig auffällig hochstehenden Haaren. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell