Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Schwarze Mercedes C-Klasse beschädigt

Emsbüren (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde an der Listruper Panzerfurt eine dort abgestellte schwarze Mercedes C-Klasse beschädigt. Möglicherweise wurde der Schaden durch einen Bootstrailer verursacht. Der Wagen wurde an der vorderen Stoßstange beschädigt. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell