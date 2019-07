Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Brand in Betriebshalle schnell gelöscht

Haren (ots)

Die Feuerwehr aus Haren musste gestern Morgen zu einem Brand in der Straße Hinterm Busch ausrücken. In einer Werkshalle geriet nach Schweißarbeiten der Filter einer Absauganlage in Brand. Hierdurch kam es zu einer Rauchentwicklung. Das Feuer konnte durch Firmenmitarbeiter gelöscht werden, so dass der Einsatz der Feuerwehr nicht mehr notwendig war. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

